"Démerdez-vous !", les passagers du vol Nantes-Bastia Volotea coincés à l'aéroport de Nantes-Atlantique

Les 180 passagers du vol V7266 sont coincés à l'aéroport de Nantes-Atlantique depuis lundi après-midi. pour une raison inconnue leur vol, a été annulé par deux fois par Volotea.

Le vol V7 266 qui devait décoller de Nantes vers Bastia lundi 27 juin à 17h20 a été une première fois annulé, sans raison.

"Volotea c'est impossible de les joindre", déplore Louis Berettini, l'un des passagers du vol V7266. Comme tous les autres passagers de ce vol, il a reçu de simples textos l'informant de la situation.

"On a attendu, attendu, attendu, ça a été reporté, reporté, c'est bien simple on a attendu jusqu'à 23h" lundi soir, poursuit le passager.

Les textos envoyés par Volotea aux passagers du vol V7266 • © France 3 Pays de la Loire

"A 14h35 (ce mardi 28 juin) un vol vers Bastia est parti, poursuit Louis Berettini, nous, non, depuis hier on poireaute et on annule encore le départ", prévu à 17h20 ce mardi soir.

On enregistre les bagages, on va en salle d'embarquement , arrivés en salle d'embarquement, on nous dit : non, non, c'est annulé Louis Berettini Passager du vol V7266

Les quelque 180 passagers sont donc coincés à l'aéroport. Si certains ont regagné leur domicile à Nantes et ses environs et d'autres ont pu être hébergés dans la nuit de lundi à mardi, la majorité est restée dormir sur place, "certains ont dormi sur des sièges".

C'est chacun : démerdez-vous ! Louis Berettini Passager du vol V7266

Leur seule solution actuellement ? Attendre ou alors "trouver un billet à 500 balles, monter sur Paris et redescendre sur Bastia".

Les passagers du vol V2766 n'ont pas réussi à joindre Volotea, nous avons également essayé de joindre la compagnie aérienne en fin d'après-midi mardi. Elle nous a fait savoir en début de soirée mardi que "Volotea est en train de rassembler les éléments et prépare une réponse notamment sur la prise en charge de l’hébergement et du remboursement des dépenses engagées par les passagers."