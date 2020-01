Mort d' Emiliano Sala : le club de football de Cardiff dépose une plainte contre X devant le parquet de Nantes

Les modalités du transfert, l’ensemble des intermédiaires étant apparemment dépourvus de licence d’agent. Il existe selon l'avocat une très forte présomption d’un système de rétro-commissions occultes visant à rétribuer les intermédiaires de manière illégale.

L’organisation du vol mortel, avec des manquements à l’ensemble des règles aéronautiques.

Deux jours à peine après l'hommage à Emiliano Sala au Stade de la Beaujoire lors du match de Ligue 1 Nantes-Bordeaux, retour au volet judiciaire avec la plainte déposée à Nantes.Cette plainte est déposée contre X, mais elle vise notamment le club de Nantes, le président, les intermédiaires lors du transfert et les personnes ayant contribué à organiser le vol mortel du joueur argentin.Selon Maître Vey, cette plainte s’articule en deux volets :Dans le même temps, les clubs du FC Nantes et de Cardiff City sont toujours en conflit sur le non-règlement de l'indemnité d'Emiliano Sala fixée à 17 millions d'euros. Une facture pas encore réglée par le club gallois.A coup sûr, cette plainte contre X ne va pas améliorer les relations entre les deux clubs.Un membre de l'entourage du FC Nantes nous déclarait en début de semaine : "Si on était en cause de ce vol (NDLR de Nantes vers Cardiff), on le dirait, on en assumerait les conséquences. Cardiff et Nantes sont des clubs responsables, ce n’est pas très digne."