Mort de Steve : une marche blanche ce samedi à Trellières

"Un hommage déstiné aux enfants, à ses collègues, à ses proches..."

Un rassemblement dans le silence

L'appel a été relayé par la soeur de Steve Maia Caniço et lancé par le collectif "Trellières : en mémoire de Steve".Deux mois après la mort du jeune homme de 24 ans, lors de la fête de la musique, un nouveau rassemblement "pacifiste et silencieux" aura lieu dans la commune de Trellières. Steve Maia Caniço y vivait et y était animateur périscolaire."Cet hommage est en priorité destiné aux enfants de l’école Alexandre Vincent où travaillait Steve, à ses collègues et ses amis proches, ses amis du théâtre", indiquent les organisateurs sur une page Facebook créée pour l’occasion. Les associations, les parents d’élèves des écoles primaires et des collèges de Treillières, les commerçants et toutes les personnes qui ont pu être touchées par son décès sont également invitées à se réunir ce samedi".Les participants sont invités "à porter un tee-shirt ou foulard blanc et à amener un ruban ou une bande de tissu blanc sur lequels ils peuvent inscrire un message".Des ballons seront par ailleurs distribués sur place.Les "signes distinctifs politiques, syndicats et gilets jaunes , eux, ne sont pas les bienvenus", précise le collectif, qui ne veut assister à "aucun débordement ".La marche devrait durer deux heures. Elle partira à 10h30 de l'école Alexandre Vincent.