Nantes : une marche blanche en hommage à Steve samedi matin

La marche blanche en hommage à Steve débutera à 11 heures samedi matin à Nantes. Les amis du jeune homme marcheront de la grue jaune au quai Wilson.



Les participants à cette marche blanche sont invités à venir, vêtus d'un t-shirt blanc et à rapporter "un ballon blanc, un marqueur, des bougies, des fleurs".



"En arrivant sur le quai wilson, un moment artistique aura lieu car Steve adorait la musique et la danse", précisent les amis de Steve.



Des ballons seront lâchés dans le ciel nantais, "si vous pouvez ramener un ballon blanc que vous garderez dans votre poche jusqu’au moment venu", demandent les amis de Steve.



Ils précisent qu'une "minute de silence sera faite" et demandent à chacun "de bien la respecter. Nous le répétons encore une fois marche pacifiste, aucun débordement, aucune violence et aucun parti politique", ajoutant ne pas vouloir "de gilet jaune porté ou visible".



Les obsèques du jeune homme de 24 ans, dont le corps vait été repêché dans la loire le 29 juillet dernier, ont eu lieu le jeudi 8 août ans la plus stricte intimité, selon le souhait de la famille.

