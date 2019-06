Nantes, fête de la musique : des recherches en Loire pour retrouver Steve, 24 ans, porté disparu

Quai Wilson, Nantes, 23 juin 2019 / © France Televisions - David Jouillat

14 personnes dans la Loire

Où est Steve Caniço ? C'est la question que les amis du jeune homme se posent depuis samedi.Le jeune homme de 24 ans s'est rendu avec un ami à la fête de la musique. Au petit matin, samedi, il était quai Wilson, où se déroulait une free-party, peu avant que les forces de l'ordre n'interviennent pour mettre fin à la fête.Depuis nul ne l'a revu."Il s'est rendu à la fête de la musique avec un ami, qui était encore avec lui 15 minutes avant qu'il ne disparaisse, il était environ 4h", explique Morgane, une amie de Steve, "son ami est parti dire au revoir à des copains à lui, quand il est revenu, Steve n'était plus là". C'était après "la charge des CRS", poursuit Morgane."Je suppose qu'il fait partie des personnes qui ont fini dans la Loire", explique Morgane, "je ne dirais pas qu'il a sauté dans la Loire, parce qu'il n'aime pas trop l'eau, ça n'aurait donc pas été sa première pensée", "je dirais plus qu'il est tombé dans la Loire"."Hier (dimanche) des amis proches sont partis à Waldeck (le commissariat central de Nantes, NDLR) pour demander s'ils avaient des nouvelles, ils leur ont répondu qu'il fallait signaler sa disparition parce qu'aucun commissariat de Nantes n'avait de nouvelles de lui", explique Morgane.Selon la soeur de Steve contactée ce lundi matin au téléphone, sa mère a signalé la disparition de Steve dimanche à la police.Ce lundi, en milieu de journée, les pompiers ont entrepris des recherches en Loire tandis qu'une enquête judiciaire a été ouverte sur cette disparition.Les amis du jeune homme ont, quant à eux, lancé des appels sur les réseaux sociaux.Samedi au petit matin, les forces de l'ordre sont intervenues quai Wilson pour faire éteindre un mur de son de la free party qui devait s'achever à 4 heures du matin."Les policiers sont intervenus une première fois un peu après quatre heures pour faire éteindre la musique", a expliqué Claude d'Harcourt, le préfet de Loire-Atlantique, ce lundi matin au micro de France Bleu Loire Océan. "Mais la musique a été rallumée. Les forces de l'ordre sont donc intervenues une deuxième fois, face à des gens qui avaient beaucoup bu et qui avait aussi sans doute pris de la drogue".L'intervention s'est mal passée, les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles, avant de répliquer par l'utilisation de gaz lacrymogène. Des personnes sont alors tombées dans la Loire. Les pompiers en ont récupéré 14.Ce lundi après-midi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner a saisi l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale."A la demande du ministre de l'Intérieur, l'IGPN a été saisie sur les opérations de maintien de l'ordre à Nantes à l'occasion de la Fête de la musique", a déclaré le ministère de l'Intérieur à l'AFP.