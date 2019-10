Nantes : manifestation à l'aéroport Nantes Atlantique après les annonces du gouvernement

Allongement de la piste

Réaménagement de l’aéroport de N/A, le Secrétaire d’Etat, Jean Baptiste DJEBBARI, annonce devant les élus du territoire le choix du gouvernement qui a décidé de retenir l’option du rallongement de 400m de piste existante. @presseocean @OuestFrance44 @CourrierRetz pic.twitter.com/pVVp3RuWum — Freddy Hervochon (@FHervochon) October 28, 2019

Des travaux sur l'aérogare

L'association de défense des populations victimes des nuisances de l'aéroport était représentée devant la préfecture. / © France Télévisions Auberie Perreault

Nantes-Atlantique, le couperet est tombé : piste +400m.

Couvre-feu 0-6h à partir de 2021.

Avions bruyants limités 22h-24h.

Plein centre sur Nantes.

Décision d'un amateurisme délirant.

Mépris des populations.

Concertation bafouée.

Colère en marche. https://t.co/TZMM7lGcTN — COCETA (@COCETA3) October 28, 2019

Réactions des élus

Manifestation à l'aéroport de Nantes

© Thierry Poirier

Fin du suspense ce lundi après-midi, Jean-Baptiste Djebbari, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, chargé des Transports était à Nantes pour annoncer le choix du gouvernement quant aux aménagements à apporter à l'aéroport de Nantes Atlantique afin de lui permettre de faire face à l'augmentation des flux.Une concertation publique avait été lancée de fin mai à fin juillet par la Direction de l'Aviation Civile afin de recueillir l'avis des différentes parties concernées, élus, usagers, riverains, acteurs économiques...Quatre options avaient été présentées lors de cette concertation :- L'allongement de la piste actuelle.- La création d'une deuxième piste en V avec l'actuelle.- La création d'une piste transversale.- Le transfert de l'aéroport.Selon les premières informations qui ont filtré de la rencontre du secrétaire d'Etat avec les élus, concernant la piste, l'option retenue par l'Etat est d'allonger la piste actuelle de 400 m vers le sud-ouest.Avantage : les avions pourront entamer un peu plus loin leur descente et donc causer de part et d'autre moins de nuisances sonores sur les zones habitées.Concernant les vols de nuit, un couvre feu sera mis en place de 00h à 6h d'ici 2021.Il était question aussi de l'adaptation de l'aérogare à cette augmentation du nombre de passagers, + 16% depuis 2018 soit 7 millions de passagers en 2019. Un agrandissement a été annoncé.Ce lundi après-midi, des membres du collectif COCETA qui défend les habitants victimes des nuisances de l'aéroport étaient présents devant la préfecture où se rendait le secrétaire d'Etat. Ils devaient être reçus par son directeur de cabinet.► Voir notre animation sur Nantes Atlantique en chiffres :Historique d'un projet controversé.Le COCETA, COllectif des Citoyens Exposés au Trafic Aérien, n'a pas tardé à réagir à la décision du gouvernement, sur Twitter.Dans un communiqué le maire de Rezé estime que " l’enjeu n’est pas dans le choix de la piste et ou de son aménagement. Le véritable enjeu est dans la façond’accompagner le fonctionnement de l’aéroport dans les meilleures conditions tout en protégeant les populations".Il rappelle que lors des concertations, les élus avaient demandé à l'état des engagements pour maîtriser le trafic aérien et plafonner le nombre de mouvements car un développement illimité n'est pas envisageable.Johanna Rolland, maire de Nantes, sera vigilante sur tout ce qui touchera à la santé des riverains.Aussitôt l'annonce faite, des travaux retenus par l'état, une centaine de sympathisants du COCETA se sont rassemblés aux abords de l'aéroport Nantes Atlantique, pour exprimer leur colère. Selon eux, la seule issue est le transfert de l'aéroport.Réaction de Joel Sauvaget porte-parole du COCETA.