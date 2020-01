Nantes se met au parfum: les nantais pourront élire leur senteur préférée cet été lors du Voyage à Nantes

En parfumerie comme en musique pour une composition on va partir de différentes notes, des matières premières, pour arriver à un accord principal. Un parfumeur doit avoir en tête une odeur qui n'existe pas et qu'il accouche de cette odeur. Celà dit il faut bien comprendre qu' un parfumeur ce n'est pas reproduire à l'identique l'odeur du métal, de la terre ou de telle plante. Il faut aller au delà de ce côté. Un parfum doit pouvoir traduire une émotion, un paysage. Ici il y a des histoires d'eau salée ou douce, des histoires de verdure, de culture complétement folle. Mais je suis incapable pour l'instant de dire dans quel côté je vais aller car j'ai été submergé par les lieux et l'énergie de la ville. Comme le parfum j'ai besoin de beaucoup de maturation, de macération même.

© mitiki ArtOtech

On veut que ce soit un vrai parfum, pas un eau de toilette. Un parfum de qualité qui soit accessible à tous. Le prix devrait être compris entre 20 et 50 euros. L'idée du Voyage à Nantes c'est comment, à travers des créations in situ, on ressent cette ville si particuliére. Pour moi la ville c'est une personne. C'est pour celà que ca fait longtemps que j'avais envie de créer un parfum. Créer un parfum c'est un acte totalement culturel. C'est le patrimoine immatériel.

Jean Blaise a toujours du flair, on le sait, mais il a aussi du nez. En l'occurrence le créateur du Voyage à Nantes a même trois nez à sa disposition. C'est ainsi qu'on appelle par métonymie un créateur de parfums. Trois parfumeurs en provenance de Grasse la capitale mondiale du parfum située dans les Alpes Maritimes, dans les hauteurs de l’arrière-pays cannois.Ils sont venus visiter les lieux emblématiques de Nantes ce mercredi 29 janvier en suivant la fameuse ligne verte du Voyage. De la Butte Sainte-Anne en passant par la Petite Amazonie, la Cigale, le marché de Talensac, les bords de l'Erdre ou encore le Château des Ducs et le Jardin des Plantes. Un mini voyage de Nantes destiné à leur permettre de composer une création olfactive de la ville.Les trois nez du studio de création de parfums "Art&Parfum" ont ensuite jusqu'au mois de juin pour réaliser chacun leur composition qui sera ensuite soumise au vote des nantais. Mais comment fait -on pour mettre en ville en flacon? Réponse de Marc-Antoine Corticchiato l'un des trois parfumeurs. Originaire de Corse et installé à Paris c'était sa première visite de Nantes.Les trois parfums crées par les trois nez seront dévoilés aux nantais du 4 juillet au 30 août pendant la durée du prochain Voyage à Nantes. Le nom du vainqueur sera dévoilé à l'issue de l'évenement le jeudi 3 septembre. Pour Jean Blaise le créateur du Voyage à Nantes créer un parfum pour une ville, c'est une première. Une première aussi que ce parfum soit finalement adoubé par les nantais. Son nom? "Voyage à Nantes". Son prix?Cette premiére est doublé d'une jolie reconnaissance de la profession de parfumeur qui se voit pour la premiére fois de son histoire reconnue comme auteur. Le Voyage à Nantes signera avec le parfumeur dont l'oeuvre sera choisie par les nantais un contrat lui ouvrant des droits d'auteur. Un cheval de bataille de la profession depuis des dizaines d'années.Enfin le flacon d'une contenance de 50 ml sera là aussi une oeuvre d'art confiée à des céramistes nantais regroupés au sein de l'atelier Polyhedre.