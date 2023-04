Rodéo à moto dans un centre commercial près de Nantes, une enquête a été ouverte

Une vidéo postée sur TikTok montre un rodéo à moto dans un centre commercial d'Orvault, au nord de Nantes. Une enquête a été confiée à la police de Loire-Atlantique.

Vendredi après-midi, des individus se sont filmés alors qu'il circulaient sur trois motos dans le centre commercial Leclerc Grand Val à Orvault, près de Nantes. La vidéo a été postée sur le réseau social TikTok puis diffusée par BFMTV.

Les auteurs de ce rodéo se sont filmés alors qu'ils empruntaient un escalator du centre commercial en moto avant de circuler dans la galerie marchande. Ils ont frôlé les vitrines des magasins au milieu des clients, avant de quitter les lieux rapidement par une autre sortie.

Rodéo dans un centre commercial près de Nantes, le 21 avril 2023 • © Tik Tok

La direction du centre commercial a déposé une plainte à la suite de cet incident, selon Ouest-France. Dans un courriel adressé aux commerçants de la galerie, la direction indique qu'il est "particulièrement difficile d'appréhender les auteurs" de ces faits, qui se lancent des "défis sur les réseaux sociaux".

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de ce rodéo.

Le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul a annoncé l'ouverture d'une procédure confiée à la DDSP (direction départementale de la sécurité publique) de Loire-Atlantique afin d'identifier les auteurs de ces actes. Il précise que "l'identification des auteurs est recherchée".

Contactée, la direction du centre commercial n'a pas souhaité s'exprimer "afin de laisser place à l'enquête en cours".

La semaine passée, la vidéo d'un rodéo urbain a été filmée dans un autre centre commercial, le complexe de Grand Place, à Echirolles, près de Grenoble, en Isère. Cette vidéo est devenue virale en l'espace de quelques heures.

Jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende

Dans une circulaire en date du vendredi 7 avril, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a demandé aux forces de l'ordre et aux préfets de renforcer les "opérations de contrôles" et la "saisie systématique des engins utilisés" lors des rodéos urbains.

"Je vous demande de reprendre sans délai les mesures nécessaires à la lutte contre ce phénomène mettant en danger nos concitoyens" Gérald Darmanin Ministre de l'Intérieur

Le ministre a précisé que, depuis le 1er mars dernier, "déjà 6 900 opérations de lutte contre les rodéos ont été diligentées sur l'ensemble du territoire, ayant conduit à plus de 38 000 contrôles, 350 interpellations, près de 7 000 verbalisations et à la saisie de plus de 100 deux-roues".

Les auteurs de rodéo risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende selon l'article n°2018-701 du 3 août 2018.