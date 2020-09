Disparition inquiétante à Saint-Nazaire : "Nora n'aurait jamais abandonné ses enfants"

Cette femme est âgée de 38 ans, mesure 1m76 avec une corpulence moyenne. Mère de jumeaux âgés de moins d'un an, elle n'a pas donné de signes de vie depuis le jeudi 10 septembre, 8 heures. Ce jour-là, elle serait sortie sans ses papiers ni aucun moyen de paiement et portait un jogging noir, une veste grise à capuche et des baskets blanches.

Proche de sa famille

Depuis plus de deux semaines, la famille de Nora Abdelmalek n'a reçu aucun signe de vie de sa part. Aujourd'hui, elle se tourne vers le procureur de la République pour qu'il se saisisse de l'affaire et souhaite alerter le plus possible.Née le 12 février 1982 à Nanterre, Nora Abdelmalek était domiciliée dans le Val-d'Oise (95) avant de descendre vivre à Saint-Nazaire, chez l'oncle de son mari, avec ce dernier et ces enfants, depuis deux mois. Un changement qu'aurait mal vécu Nora, d'après sa tante.Le parquet de Saint-Nazaire a lancé un avis de recherche le 26 septembre pour sa disparition inquiétante :Une de ses amies à Franconville, n'envisage pas la piste du "burn-out". Pour elle, Nora n'aurait jamais abandonné ses jeunes jumeaux. "Elle voulait des enfants depuis longtemps, mais a eu du mal à être enceinte. Ils sont arrivés en bonne santé et Nora était sur un nuage. C'était la prunelle de ses yeux. Elle ne serait jamais partie sans eux".Le 7 octobre, les enfants de Nora vont souffler leur première bougie. "On avait prévu une grande fête" confie la tante de Nora, pour qui la situation est plus qu'anormale. "Ce n'est pas possible, qu'elle entende les pleurs de ses enfants, les cris de sa famille sur Facebook et ne revienne pas. Où est Nora ?"Ayant reçu l'annonce de sa disparition tardivement, sa tante craint avoir perdu beaucoup de temps et a tout fait pour se faire saisir de l'affaire par le procureur. L'avis de recherche lancé par le parquet de Saint-Nazaire plutôt que le commissariat, révèle de l'urgence du cas de Nora Abdelmalek.En Ile-de-France, ses proches s'organisent, mais comptent sur toute l'aide possible à Saint-Nazaire. Sa sœur envisagerait l'organisation d'une battue prochainement.