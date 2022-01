Angers : disparition de notre collègue Gwenaël Rihet, journaliste reporter d'images en Maine-et-Loire

La rédaction de France 3 Pays de la Loire a appris avec une grande émotion et une profonde tristesse le décès soudain de Gwenaël Rihet, décès survenu ce vendredi 14 janvier à l’âge de 55 ans.

Gwenaël a débuté sa carrière à France Télévisions à Lille en 1993 comme journaliste rédacteur. En 1995, il s’est formé à la caméra à l’INA, il a effectué de nombreuses missions à la rédaction nationale de France 3 comme rédacteur, puis Journaliste Reporter d’Images.

Il a également participé à la fabrication de documentaires, de magazines, il a collaboré notamment à des émissions comme "Les Maternelles" ou "Striptease".



Après plusieurs années en CDD, Gwenaël a été recruté au bureau d’information de proximité d’Angers en 2004 comme Journaliste Reporter d’Images.

Gwenaël Rihet, JRI au bureau de France 3 à Angers, lors d'un tournage en décembre dernier • © France 3 Pays de la Loire - Eric Aubron

Amoureux de la belle image, passionné de culture, Gwenaël a travaillé durant de nombreuses années aux côtés de son binôme Eric Aubron et depuis 2020 avec Jérémy Armand puis Laurence Couvrand.



La direction de France Télévisions, du réseau régional de France 3 et de France 3 Pays de la Loire s’associent à la douleur et à la peine de ses 4 enfants, de sa famille et de ses proches.