Sarthe : le zoo de la Flèche victime d'un incendie, des dizaines d'animaux morts

Pas des espèces rares mais l'équipe est sous le choc

Rapidité d'intervention des pompiers

"Une date à marquer d'une croix rouge..."

Zoo de La Flèche Créé en 1946, le zoo de La Flèche dans la Sarthe, fait partie des cinq zoos français les plus fréquentés avec plus de 400 000 visiteurs par an. Il abrite 1500 animaux de 160 espèces différentes et emploie une centaines de personnes.

C'est le gardien du zoo qui a donné l'alerte à 6h30 ce samedi matin. La grotte des chauve-souris, au centre du parc, était en feu. Rapidement, des flammes de 10 à 15 mètres se sont élevées au dessus du bâtiment.Ce bâtiment datait des années 80 et avait été aménagé l'an dernier pour y accueillir de nouveaux vivariums.L'équipe du zoo y avait installé une cinquantaine de chauve-souris, des roussettes d'Egypte, aucune n'a survécu, victimes des fumées toxiques.S'y trouvaient également trois Geckos de Madagascar, une sorte de gros lézard d'un vert intense, une couleuvre asiatique et un lézard fouette-queue qui n'ont pas non plus survécu. Les Geckos notamment, contribuaient à sensibiliser le public aux espèces de Madagascar."Ce ne sont pas des espèces rares sur lesquelles il y aurait un enjeu de conservation importante témoigne le vétérinaire du zoo Cyril Hue. Cette perte se situe sur un autre registre, plus affectif. Ce qui est difficile à traverser, c'est la perte d'animaux auxquels l'ensemble des équipes était très attachée."La directrice Céline Talineau souligne la rapidité avec laquelle les pompiers sont intervenus. Venus de La Flèche et du Mans, ces pompiers ont déployé trois lances pour éteindre l'incendie qui ne s'est pas propagé."A une heure près, l'incendie prenait une ampleur plus dramatique" ajoute Cyril Hue.Le personnel du zoo a été également très réactif. Tous se sont mobilisés y compris ceux qui étaient de repos pour mettre à l'abris plusieurs animaux qui se trouvaient dans un autre bâtiment tout proche, des tapirs, des fourmiliers ont pu être évacués.L'ancien directeur, Stéphane Da Cunha est également venu."C'est la première fois qu'on a un tel incendie, précise Céline Talineau. L'équipe est sous le choc, très affectée par la perte de nos animaux. C'est une date à marquer d'une croix rouge pour notre parc mais on va se relever."Même discours chez Cyril Hue : "On va continuer d'œuvrer pour la biodiversité et être toujours en mesure d'accueillir le public."Etonnement remarque-t-il, il n'y a pas eu de stress chez les autres animaux du parc.Le zoo reste d'ailleurs ouvert même si la zone a été sécurisée.Il faudra attendre les résultats de l'enquête que va mener la gendarmerie pour connaître les causes de cet incendie. L'origine accidentelle est priviligiée pour le moment. Le système électrique était pourtant récent.