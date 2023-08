Témoignages. Ismi et Guillaume animent les quartiers pour les jeunes privés de vacances

Comme tous les étés au Mans, ils sont une petite quinzaine à être embauchés comme animateurs dans les quartiers. Rencontre avec Ismi et Guillaume, 22 et 23 ans, ils viennent des quartiers populaires et veulent leur rendre leurs lettres de noblesse. Le but, aider ces jeunes qui, comme eux avant d'avoir un travail, ne partent pas en vacances.

C'est jour de marché dans le quartier populaire des Sablons au sud du Mans. Caché derrière un camion, un lieu unique, l'Espace Jeune, un centre de vacances pour certains un espace d'activité et de convivialité pour d'autres.

Un peu de détente et de loisirs pour les jeunes qui ne partent pas en vacances • © France Télévisions

Le centre est ouvert tous les jours et pour tout le monde durant l'été. Les matinées sont réservées aux jeux ou au soutien scolaire, c'est Ismi qui s'en occupe, un jeune du quartier de 23 ans.

"Il y a quelques années, l'été, je cherchais un travail, mais je ne trouvais pas. Je me suis dit pourquoi pas travailler ici vu que l'été, ils cherchent principalement des animateurs. Je me suis dit que ça pourrait bien passer vu que je connais bien l'endroit et les personnes qui travaillent. Du coup, j'ai postulé, ça s'est fait tout seul."

Isma, animateur, fait aussi du soutien scolaire • © France Télévisions

Avec ce travail d'été, Ismi a pu se payer son permis de conduire et poursuivre ses études en BTS. Arrivé de Tchétchénie à l'âge de quatre ans, être animateur l'été, ça a du sens.

"Il y en a l'été qui ne partent pas forcément en vacances. Soit, ils n'ont pas les moyens, soit c'est compliqué. Du coup, ils viennent ici, on leur fait leur petit programme l'après-midi. On part, on sort du quartier."

On les fait voyager à notre manière. Isma Animateur

Au nord du Mans, direction le quartier Bellevue, à "La casquette", un espace d'accueil pour les jeunes de ce quartier. Parmi la trentaine de jeunes qui passent chaque jour, rencontre avec Guillaume, 22 ans, un ancien habitué devenu animateur. Originaire de Guyane, celui que tout le monde surnomme "Guigui" n'a jamais eu la chance de partir en vacances, maintenant, il s'investit à "La Casquette" pour faire vivre ce lieu.

La Casquette, un lieu de vie pour les jeunes du quartier Bellevue au Mans • © France Télévisions

"J'ai fait toute mon enfance ici, (...) moi, je ne partais pas en vacances, je venais tout le temps ici, H24. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'animation pour aider les jeunes."

Guillaume aime son quartier et le connaît comme sa poche. Il organise des activités hors-la-ville, mais il est surtout connu pour déambuler entre les immeubles et sortir les jeunes de chez eux et de leur quotidien. Il leur propose aussi de s'exprimer grâce à la musique.

C'est le seul travail où je peux faire quelque chose, c'est un beau travail, un beau métier. Guillaume Animateur

La musique, une activité proposée à "La casquette" • © France Télévisions

Guillaume a obtenu les diplômes cette année, il sera animateur à la rentrée.

Pour Ismi, c'est un travail d'été, mais il veut, lui aussi, donner l'exemple aux jeunes, comme un grand frère.

Murielle Dreux avec Maïna Sicard-Cras