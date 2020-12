Tempête Bella : le vent soufflera très fort en Pays de la Loire dimanche et lundi

L'Estuaire et la côte vendéenne, en alerte de niveau rouge tempête, vont connaître des coups de vent particulièrement forts. Ils pourraient souffler jusqu'à 100 km/h sur le littoral.

Un épisode de vents violents va toucher quasiment la moitié de la France entre dimanche 27 et lundi 28 décembre. À l’origine de ces rafales, la tempête Bella en provenance d'Islande, qui devrait arriver sur l'Hexagone dans la nuit de samedi à dimanche.

Le vent commencera à souffler fort ce soir et cette nuit dans les Pays de la Loire, avec déjà des rafales allant jusqu'à 70 km/h sur la côte atlantique et même 75 km/h sur l'île d'Yeu. Dans les terres les relevés les plus hauts ne devraient pas excéder les 65 km/h aujourd'hui.

C'est demain dimanche que cet épisode sera le plus fort. Sur la façade maritime, des bourrasques allant de 65 km/h jusqu'à 100 km/h à La Tranche-sur-Mer sont attendues. Et même 90 km/h à Fontenay-le-Comte, dans les terres.

L'épisode devrait se poursuivre jusqu'à lundi avec cette fois des vents tout aussi forts sur l'ensemble de la région.