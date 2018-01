En Vendée, 106 chevaux en détresse secourus par la fondation 30 millions d'amis

106 chevaux en détresse ont été sauvés en Vendée le 22 janvier 2018 / © CC 30 millions d'amis

C'est le parquet des Sables d'Olonne qui a mandaté l'association de protection des animaux pour sauver la centaine de chevaux maltraités. En début de matinée, sept poids-lourds, escortés par les gendarmes, ont pris le chemin des différents sites situés en Vendée à La Garnache, à Challans et au Perrier."Nous avons reçu une ordonnance de placement pour la prise en charge des animaux", explique Arnaud Lhomme, responsable des enquêtes à la fondation 30 millions d'amis, "les chevaux vont ensuite être accueillis dans des refuges de la fondation". La SPA, la fondation Bardot et d'autres associations locales vont également accueillir une partie des chevaux.Le propriétaire de l'élevage incriminé a déjà reçu une première mise en demeure en 2012. Dans cette affaire, il va être poursuivi devant le tribunal correctionnel.En mars dernier, un éleveur mayennais avait été condamné à 6 mois ferme de prison et deux ans de mise à l'épreuve. Trois mois auparavant, 60 équidés avaient été sauvés de son exploitation à Jublains, 14 autres avaient été retrouvés morts.