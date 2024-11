DIRECT. Vendée Globe 2024 : une foule impressionnante, des larmes et beaucoup d'émotion sur les pontons du départ

Alan Roura / Hublot (3ᵉ participation) - 17e en 2020

Bercé dès son plus jeune âge sur le lac Léman, c’est sur les océans du monde qu’Alan Roura grandit et mûrit ses rêves de course au large. Après 11 ans de voyage sur le voilier familial, il « passe » sa Mini Transat en 2013, à tout juste 20 ans. Trois ans plus tard, il devient le plus jeune compétiteur à terminer le Vendée Globe (23 ans) et rempile pour une seconde participation en 2020, le record de l’Atlantique nord en solitaire en poche, au passage (2019). Depuis 2022, soutenu par de nouveaux partenaires et à la barre d’un bateau de dernière génération, Alan a à cœur de rendre la plus belle des copies sur chaque course disputée.