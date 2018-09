Mont-Ventoux : un Vttiste perdu et épuisé hélitreuillé par le PGHM de Jausiers

Géolocalisé avec Gend-Loc

Il était parti à 7h du matin pour une sortie VTT sur le Mont-Ventoux mais il s'est perdu. "Il avait prévu de rentrer vers 14 heures, mais il a mis des heures à retrouver son chemin, rapporte les gendarmes du PGHM de Jausiers. Vers 17h30, épuisé et sans eau, l'homme de 44 ans a décidé d'appeler les secours avant de se retrouver piégé pour la nuit."Il se déplaçait sur les côteaux sud, une zone très végétalisée avec des chênes et des buissons, ce qui rend les recherches difficiles, précise le PGHM dont deux secouristes se sont rendus sur place à bord d'un hélicoptère de la gendarmerie de Digne. "On a utilisé l'appli Gend-Loc inventée par les gendarmes qui permet de localiser la personne à partir de son smartphone, explique-t-il. On lui a envoyé un lien par SMS, en cliquant dessus, il a autorisé sa géolocalisation".Rapidement, les secouristes ont pu être hélitreuillés sur le lieu précis où se trouvait le cycliste. Il a été à son tour hélitreuillé et évacué à la caserne des pompiers de Bedoin où il a été pris en charge.