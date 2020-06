Un ouvrier est mort sur le chantier du nouveau centre d’entraînement de l’AS Monaco à La Turbie

La chute d'un rocher a causé la mort d'un ouvrier qui travaillait sur le chantier du futur centre d'entraînement de l'AS Monaco. Le drame est survenu ce lundi 22 juin à La Turbie en début d'après-midi.

"C'est un éboulement de falaise. Il y a un chantier avec des engins dans une partie rocailleuse et un rocher est tombé" Selon le service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

L'homme conduisait une pelleteuse, il était âgé de 56 ans.

Le nouveau centre en construction, d'un coût de 50 millions d'euros initial, doit en principe être livré au deuxième semestre 2021. • © Loïc Blache FTV

Les faits se sont déroulés "sur une zone non sportive et non excessible pour les joueurs et membres du club" nous a précisé un proche de l'ASM. L'accident aurait également fait un blessé léger.

Le site de l'ASM est connu pour être surplombé par un imposant mur de roche :

Sur place, une dizaine de gendarmes dont des techniciens en identification criminelle de Nice.

"Un rocher s'est détaché, on n'a pas encore d'explication".

Les travaux sur place étaient prévus pour s'achever l'an prochain. La reprise du groupe professionnel de l'AS Monaco s'est faite ce lundi matin normalement, elle était consacrée à des tests.