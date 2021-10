Arles: une aquarelle de Van Gogh volée par les nazis va-t-elle devenir l’œuvre sur papier la plus chère de l’artiste ?

Influencé par l'art japonais, Van Gogh était à la recherche d’une lumière éclatante et chaleureuse qui révèle les couleurs comme aucune autre. Il choisit celle du Sud. Il s'installe à Arles en février 1888.

Les tableaux qu'il réalise en Provence sont souvent associés au jaune. C'est le cas de l'aquarelle Meules de blé qu'il peint en juin 1888.

"Il vénère littéralement le jaune du soleil de la Provence, et la teinte soufrée et dorée de sa lumière", peut-on lire sur le site de la Fondation Van Gogh.

C'est l’une des périodes les plus recherchées de Van Gogh, la dernière partie de la vie de l'artiste décédé deux ans plus tard.

Le tableau, qui fut exposé pour la dernière fois en 1905 à Amsterdam et qui n'a jamais été reproduit en couleur, est estimé entre 20 et 30 millions de dollars (entre 17,2 millions et 25,9 millions d’euros).

Après d'âpres négociations facilitées par la célèbre maison Christie's, il a été convenu que l'œuvre serait proposée aux enchères dans la vente dédiée "The Cox Collection : The Story of Impressionism", le 11 novembre 2021.

Christie's is honored to announce The Cox Collection: The Story of Impressionism, one of the greatest American collections to ever appear in the auction market, featuring masterpieces by Caillebotte, Cézanne and Van Gogh. https://t.co/mbwxiH4FIc pic.twitter.com/D3w0IP4gyU