Arles : Van Gogh et Jeanne Calment, cette histoire que vous ignorez peut-être

"Mon Dieu qu'il était laid !"

Le revolver que Van Gogh aurait utilisé pour se suicider est vendu aux enchères ce mercredi

Quand Vincent Van Gogh arrive à Arles, il a 35 ans. Et plus que deux ans à vivre.L’artiste achète ses toiles au mari de Jeanne Calment, Arlésienne et plus vieille dame du monde, décédée à l’âge de 122 ans.Un jour, le mari de Jeanne Calment lui propose de rencontrer l’artiste. Première impression de la Dame : « C’était un fieffé alcoolique ! »Jeanne Calment entre dans l’atelier de Vincent Van Gogh « Je n’étais pas du tout épatée ». L’artiste se tourne, la regarde, reste assis, la regarde de haut en bas. « C’est ça Vincent Van Gogh ? » s’exclame Jeanne Calment.« Il me toisait. Quelle déception ! (…) Il avait un bonnet jusque là. Mon Dieu qu’il était laid ! »L'arme est rouillée. On suppose que l'artiste l'aurait utilisée pour mettre fin à ses jours en 1890.Ce revolver est vendu aux enchères ce mercredi à l'Hôtel Drouot, à Paris. Il a été découvert en 1960 par le cultivateur du champ où l'artiste s'est suicidé.Il porte le beau surnom de. Il est estimé entre 40.000 et 60.000 euros.