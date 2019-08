Marignane : une marche blanche en hommage à Chloé, victime de féminicide

Nous avons décidé de faire cette marche blanche de dire non à toutes les violences, pas qu’aux violences faites aux femmes. Et en l’occurrence aujourd’hui, vu ces violences faites aux femmes, vu cette femme qui se fait assassiner, impuissante, dans sa voiture, devant son enfant, avec son bébé dans le ventre, on ne peut pas faire autrement que d’être là pour accompagner cette fille et ces parents.

- Eric Le Disses, maire de Marignane