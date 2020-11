La chanteuse Karima, ex-membre de la Fonky Family, et voix du titre "Les Bad Boys de Marseille", est morte

Elle était la voix féminine des Bad Boys de Marseille.

Karima, merci pour ce refrain légendaire...et tout le reste.

Repose en paix🖤 pic.twitter.com/8MKUmcsubd — SatLartificier (@SatdelaFF) November 18, 2020

"Elle avait une voix formidable, elle était différente"

Elle était une voix singulière dans le rap et a rythmé une grande partie de la jeunesse. #Karima de la #FonkyFamily nous a quitté 😔🕊️ Repose en paix. https://t.co/gdQo1vr6OY — Mohamed Moulay (@mkmoulay) November 18, 2020

Elle a compté parmi les premiers membres de la Fonky Family dans les années 1990, avant de devenir la voix féminine du titre culte Bad Boys de Marseille. La chanteuse Karima est morte, a annoncé, mercredi 18 novembre, Sat L'Artificier sur les réseaux sociaux, qui a lui aussi fait partie du groupe de hip-hop."Elle était la voix féminine des Bad Boys de Marseille. Karima, merci pour ce refrain légendaire...et tout le reste. Repose en paix", a-t-il écrit sur Twitter.Un ancien membre du groupe Fonky Family, DJ Djel, contacté par France 3 mercredi, a confirmé la mort de la chanteuse âgée de 45 ans tout en précisant que sa disparition remontait à l'an dernier. "J'ai appris sa disparition par un ami, raconte-t-il. Elle est visiblement décédée au printemps 2019 et personne ne le savait. Je suis attristé, et choqué car elle était jeune."Une version corroborée par Akhenaton, le leader d'IAM, mercredi soir dans un post Intsagram."Il y a un an et demi, un ami était venu m'annoncer la disparition de Karima... Je n'y croyais pas, j'ai essayé de me renseigner, en vain..., écrit-il. Elle était partie sur d'autres chemins... Aujourd’hui je viens d'apprendre que c'était malheureusement vrai..."La jeune femme avait intégré la deuxième formation des Fonky Family dans les années 1990. "Elle avait une voix formidable, elle était différente, raconte DJ Djel. On a eu envie à cette époque d'intégrer une voix féminine. Nous sommes partis en concerts."Karima et la Fonky Family participent alors au festival de l'Université du Hip hop à Strasbourg. "A cette époque Akhenaton préparait un album en solo, et avait invité" la Fonky Family", poursuit DJ Djel. Karima participe à deux chansons de l'album et devient la voix féminine du titre culte Bad Boys de Marseille . La chanteuse intègre ensuite seule deux autres titres d'Akhenaton, dont Je ne suis pas à plaindre La Fonky Family et Karima prennent par la suite des chemins différents. "Nous avons choisi à ce moment là des chansons plus engagées, on a pris un virage plus endurci, plus rap que chant. La présence d'une voix féminine n'était plus nécessaire", explique-t-il. Karima poursuivra sa carrière de son côté. DJ Djel l'avait perdu de vue depuis des années.La nouvelle de la disparition de Karima a ébranlé ce mercredi, le monde du rap marseillais.