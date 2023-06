EN IMAGES. Mauvaise organisation, mauvaise acoustique... les couacs du concert de Beyoncé au Vélodrome à Marseille

Les 55.000 spectateurs du Vélodrome n'ont pas tous profité du concert de Beyoncé de la même manière dimanche soir.

Pour la dernière date française de sa tournée "Renaissance World Tour", Queen B a enflammé le stade Vélodrome à Marseille dimanche 11 juin malgré la pluie. "Pas le son pour Beyoncé au Vélodrome. 15 000 fans en gradins haut n'ont eu qu’un brouhaha de décibels pas possible de déceler sa voix. Un choix tech inadapté de la production de Beyoncé selon la direction du Vel", tweete le journaliste Philippe Boccara.

Alors que 55 000 personnes étaient rassemblées au stade Vélodrome pour écouter la star américaine, certains spectateurs en tribunes n'ont pas profité du show de 2h30 comme ils l'auraient souhaité.

"Personne ne chantait"

"[J'étais] en tribune tout en haut, la place des pauvres mdr, écrit une internaute sur Twitter. Personne ne dansait, ni chantait. On avait un écho/brouhaha, on comprenait même pas quand elle parlait, tout le monde déçu, certains sont partis au bout de 30 min de show."

"On reconnaissait à peine les chansons, 100 euros la place pour rien entendre, c'est frustrant. Le show était incroyable visuellement par contre mais l'écho en haut des tribunes a tout gâché au bout d'une heure, on s'ennuyait", écrit-elle en commentaire d'un autre tweet.

Le journaliste Thomas Zimmermann, placé dans la tribune JeanBouin fait le même constat : "le son est très mauvais […] des dizaines de spectateurs ont quitté leur siège." "En Ganay c'était inaudible aussi. Dégouté.", répond un autre internaute. Une journaliste de France 3 Provence-Alpes tempère : "Le son de la première chanson était saturé. Et on ne comprenait rien à ce que disait Beyoncé. Elle a dû croire qu'on parlait pas anglais. Mais ensuite le son était bien mieux."

"J’étais en fosse or et le son était inaudible à certains moments ça touchait pas que vous pour le coup", rapporte un autre spectateur.

Une organisation à revoir

Alors que la plupart des fans témoignent d'une performance exceptionnelle, l'organisation est aussi pointée du doigt.

Certains fans sont arrivés à l'aube pour s'assurer d'être placés au mieux dans la fosse, où les billets ne sont pas numérotés. Ils se sont plaints auprès de 20 minutes Marseille de l'absence d'aménagements pour les accueillir : "Ils ne donnent pas de bouteilles d’eau, rien, et y a même pas de l’ombre."

Une spectatrice a pris l'initiative de numéroter les spectateurs par ordre d'arrivée, mais lorsqu'ils ont cru à une ouverture précoce du stade, un mouvement de foule a mis fin à cette rapide tentative d'autogestion : les personnes se sont précipitées vers l'entrée, sans se soucier de leur ordre de passage. Un spectateur témoigne également des malaises qui ont eu lieu sous le soleil.

Plusieurs fans, qui avaient des places attitrées, témoignent au contraire d'une organisation "fluide à l'entrée et à la sortie." "J'ai pu me garer sans trop de problèmes", dit l'un d'eux. "Je suis rentrée par le parvis du stade Jean Bouin même si j'avais une place en Ganay. J'ai marché et trouvé la bonne porte. Les portiques marchaient super bien, explique une autre spectatrice. La RTM a assuré, pas comme les soirs de match où tu vois 15 métros [bondés] te passer sous le nez".

En prévision du concert de Mylène Farmer qui se tiendra le 8 juillet 2023 à Marseille, un spectateur déçu préfère prévenir les fans : "je suis au concert de Beyoncé et l'organisation est désastreuse et catastrophique."