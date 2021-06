Handitech Trophy : innovez au profit du handicap !

Le Handitech Trophy s'enrichit d'année en année. Depuis sa création, 700 dossiers de start-up ont été déposés dont 200 en 2020. Un record alors que la pandémie de la Covid-19 était au plus haut.

En tout, ce sont 26 projets qui ont été récompensés. Du dispositif permettant la pratique sportive en autonomie aux personnes aveugles, au capteur anti escarre pour les personnes en fauteuil, en passant par les lunettes connectées pour retrouver la communication, le concours récompense chaque année les meilleures technologies en faveur de l'inclusion.

Les candidats exposent et présentent leurs projets au jury. Ici le bras robotisé pour l'aide à la prise des repas par Makergo. • © Handitech Trophy / 2020

Un véritable maillage de partenaires

14 grandes entreprises, présentes pour certaines depuis le début de l'aventure, accompagnent le développement du Handitech Trophy cette année. A cela s'ajoutent 90 partenaires impliqués dans le développement d'une société plus inclusive et plus solidaire.

Le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées est aussi fortement associé au Handitech Trophy et ce depuis la première édition. D'après Sophie Cluzel, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées, l'engagement du ministère et indispensable : "l'innovation technologique est au service de la compensation et de l'autonomie des personnes et participe à la société inclusive que l'on est en train de construire".

Partenaires, sponsors : tous engagés auprès du Handitech Trophy. • © Handitech Trophy

7 catégories de projet

Parce qu'il est indispensable de développer l'inclusion dans tous les secteurs, le Handitech Trophy propose cette année sept catégories :

Emploi

Solutions de Mobilité

Santé & Bien-Être

Accessibilité Digitale

Sport : JO 2024

Education & Famille

Projet Étudiant

Les gagnants bénéficieront d'un véritable accompagnement pour faire aboutir leurs projets avec une dotation financière mais aussi des formations, de la mise en contact avec des experts, du conseil juridique et bancaire... Découvrez tous les gains détaillés sur le site internet https://www.handitech-trophy.fr/.

De l'innovation à la solution

Le Handitech Trophy s'étend sur plusieurs mois. La première étape, est l'appel à projet. Les candidats ont jusqu'au 18 août pour faire parvenir leur projet aux organisateurs : https://handitech-trophy-2021.appelaprojets.fr/ . Viennent ensuite les phases de sélections jusqu'au 16 septembre. Enfin, les rencontres entre finalistes et partenaires puis les votes du 11 au 17 octobre.

La remise des trophées aura lieu le 15 novembre, une date qui s'inscrit dans la Semaine Européenne Pour l’Emploi des Personnes Handicapées.

Handitech Trophy 2021 • ©Handitech Trophy