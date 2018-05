Marseille : belle avancée dans la recherche contre la dépression

Une aide au pronostic de la dépression

Des chercheurs du réseau FondaMental viennent de faire une grande avancée dans la compréhension de la résistance aux traitements observée chez 30% des malades atteints de dépression.Leur étude, publiée ce 7 mai dans Nature Medicine, a permis d'identifier une protéïne, la Elk-1, responsable de la résistance des patients aux traitements classiques médicamenteux. Régulant l’expression de très nombreux gènes directement au sein de la cellule, cette protéine joue un rôle important dans la modification des émotions et du comportement.Cette découverte offre deexistants sur le marché.Ces travaux ont mis en évidence que la protéine Elk-1 est un biomarqueur sanguin facile à suivre au cours du temps.explique Raoul Belzeaux, de l'Institut des Neurosciences de la Timone à Marseille..Cette avancée ouvre la voie au développement de nouveaux médicaments qui agiraient non plus "à l’extérieur de la cellule pour modifier l’information qui arrive à cette dernière" mais "à l’intérieur de la cellule pour modifier la façon dont l’information est traitée".