Marseille : deux hommes soupçonnés d'avoir violé et séquestré une jeune-fille de 14 ans mis en examen

Les deux hommes âgés de 27 et 64 ans soupçonnés d'avoir violé et séquestré une mineure de 14 ans vendredi 14 janvier dans le 15e arrondissement de Marseille ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a indiqué ce dimanche la procureure de Marseille Dominique Laurens.

Rappel des faits

Vendredi, vers 5 heures, une jeune fille de 14 ans, en fugue, avait appelé au secours sa famille en Ardèche, car elle était séquestrée et avait été violée à plusieurs reprises.

C'est grâce à la géolocalisation de son portable sur Snapchat et des échanges sur Instagram que les policiers de Marseille ont réussi à la localiser, alors qu'elle ignorait où elle se trouvait.

Les deux hommes mis en examen ce dimanche ne contestent pas la réalité de rapports sexuels mais disent ne pas avoir été au courant de l’âge de la jeune fille. Ils affirment que les relations étaient consenties. Les examens médicaux réalisés par l’adolescente tendent à prouver le contraire, selon une source policière. Les mis en cause contestent également avoir séquestré la jeune fille.