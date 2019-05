Marseille : un robot méduse va collecter les déchets marins du Vieux-Port

Une autonomie de 6 à 8 heures

[ Nettoyage du Vieux-port ].



Voici quelques clichés de notre robot "Jellyfishbot" en action, lors de la journée "Vieux-port propre" à Marseille. L'objectif était de sensibiliser les passants concernant la pollution marine.#marseille #meditéranée #vieuxport #green #ecology pic.twitter.com/FqiaHhNL6p — IADYS (@IADYSOfficial) 11 octobre 2018

Le robot méduse à Singapour

"Une version autonome l'an prochain"

Le robot jaune Jellyfishbot (robot méduse), collecteur de déchets à la surface de l’eau et d'hydrocarbures , va nettoyer le Vieux-Port de Marseille.Inventé et conçu à Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) par la start-up Iadys, l'engin sera "dès la semaine prochaine" utilisé quotidiennement par les agents de la métropole. Fini pour eux la collecte avec des épuisettes dans le port marseillais."Les agents seront formés pour l'utiliser. Ils s'en serviront dans le Vieux-Port mais sûrement aussi dans certains des 25 ports de la ville comme celui de la Pointe Rouge ou du Frioul", indique Nicolas Carlési, fondateur et inventeur de Jellyfishbot.Le robot est déjà intervenu dans le port emblématique de la cité phocéenne lors de l'opération "Vieux-Port Propre".Alimenté par des batteries électriques, ayant une autonomie de 6 à 8 heures, le robot de 70 centimètres sur 70 centimètres peut collecter des déchets sur une surface de 1 000 m² par heure à la vitesse de 1 noeud. L'engin tracte un filet de 80 litres, pouvant atteindre 20 centimètres de profondeur, remplaçable par les agents métropolitains."Avec le robot, les agents pourront facilement et plus rapidement intervenir entre les bateaux, contre les quais. Grâce à sa taille, les zones difficiles d'accès sont plus facilement atteignables", explique Nicolas Carlési.En 2018, le robot méduse est intervenu à Cassis, Cannes ou encore Mayotte. Cette année, la start-up a envoyé ses robots à Singapour, en Suisse, à Saint-Tropez ou encore à Monaco.Iadys a remporté plusieurs prix en 2019 notamment celui du Challenge "Zéro déchet plastique en Méditerranée à l’horizon 2030" au salon Viva Tech de Paris.La société travaille également à de nouvelles versions du robot."Pour l'an prochain, nous travaillons sur une version autonome puis sur une coopération de plusieurs robots pour s'adapter à la taille de chaque port", affirme Nicolas Carlési.Jellyfishbot devrait prochainement être présent dans certains ports de la côte méditerranéenne.