Un huissier et les CRS au McDo de Saint-Barthélémy, en grève depuis 24 jours

Nouvel épisode dans le feuilleton du McDo de Saint-Barthélémy à Marseille. Les salariés ont entamé ce mardi matin leur 24e jour de grève. Ils étaient une vingtaine à occuper le restaurant.Ce matin, le tribunal de Marseille a ordonné l'évacuation pour "entrave à la liberté de commerce". Un huissier s'est rendu sur place. Huit camions de CRS se sont positionnés autour de l'établissement sans intervenir, a observé notre journaliste."Tout ça, c'est pour nous les salariés", commente Christian Buisson dans une vidéo postée en direct sur Facebook."Ils ont souhaité nous déloger de notre piquet de grève, raconte Kamel Guérani, directeur-adjoint et délégué FO, on a essayé d'être coopérants. Ils ont constaté qu'il y avait des grèvistes, pas mal de soutien."Le feuilleton a débuté il y a plus d'un an quand Jean-Pierre Brochiero a décidé de céder ses six restaurants McDo. La cession de 5 d'entre eux à un franchisé, Mohamed Abbassi, a été validé par la justice en septembre 2018.Le sixième, à Saint-Barthélémy devait être vendu à Hali Food & Co, pour en faire un restaurant asiatique hallal. Mais depuis, les 77 salariés de Saint-Barthélémy font de la résistance. Les salariés de Saint-Barthélémy dénoncent une cession douteuse, qui aurait pour seul but de couler l'entreprise.