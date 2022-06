Un banc de méduses attaque les nageurs du Défi Monte Cristo, dans la baie de Marseille

Deux courses du Défi Monte Cristo ont été interrompues, des nageurs ont été victimes de brûlures de méduses. Une cinquantaine de participants a été récupérée sur des bateaux sur place.

Le départ de la première course du défi Monte Cristo est donné vers 9 heures ce dimanche matin. Des nageurs sont brûlés par des méduses. La course entre le château d'If et la plage du Prado est interrompue.

Le départ de la deuxième course est maintenu, à 10h15. Et ça recommence, les méduses attaquent les nageurs, en combinaison ou en maillot. Rien ne les rebute.

A bord de la vedette SNSM la "Bonne Mère de Marseille", le secouriste bénévole François Jacquel estime le nombre de victimes à une cinquantaine. Des marins-pompiers ont embarqué.

Sur cette carte d'observation des méduses, réalisée par l'ACRI, le message semble pourtant clair. La couleur est rouge écarlate et la bestiole nombreuse.

Alors pourquoi avoir maintenu le deuxième départ ? "Pour ne pas rembourser tous les nageurs ?" s'interrogent certains participants.

Malgré les risques, certains persistent dans leur crawl. Nous supposons qu'ils s'entraînent depuis longtemps, ils veulent faire leur défi.

Les bénévoles proposent à l'un d'eux de monter à bord de la vedette. Le nageur refuse. "Il est fou" commente François Jacquel, "il est poursuivi par 10 méduses".