Réforme des retraites : votre député a-t-il voté pour ou contre l'index seniors ? Découvrez-le dans notre moteur de recherche

Ce dispositif, présenté dans le cadre de l'article 2, visait à inciter les entreprises à compter davantage sur les salariés en fin de carrière.

Un coup de semonce pour la majorité présidentielle. L'Assemblée nationale a rejeté, mardi 14 février dans la soirée, l'article 2 du projet de réforme des retraites qui prévoit la création d'un "index seniors" dans les entreprises. Une déconvenue compliquée à accepter pour le gouvernement alors que l'examen de cette réforme s'annonce de plus en plus compliqué à l'Assemblée. Cet article 2, débattu durant trois journées, a été repoussé par 256 voix contre 203, et 8 abstentions. La Nupes, qui a accueilli ce résultat par des vivats et des chants, ainsi que le groupe LR, se sont prononcés contre cet index, devant permettre d'améliorer l'emploi des salariés âgés. Découvrez dans notre infographie et via notre moteur de recherche si votre député en Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est prononcé pour ou contre ce texte.

France 3 Paca vous propose de retrouver le vote du député ou de la députée de votre circonscription grâce à notre moteur de recherche ci-dessous. Il est également possible de consulter les votes d'un groupe parlementaire, ou encore de visualiser tous les votes pour, contre, ainsi que les abstentions et les députés absents. Ces derniers sont comptés ainsi lorsqu’ils n’apparaissent pas dans les 3 premières catégories.

Certains élus de la région comme Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et patron des Républicains, ont préféré s'abstenir sur ce texte. "Je n'ai pas pris part au vote. Nous avions décidé dans le groupe le matin de voter contre cet article qui est un article alibi, qui ne sert à rien", "un espèce de machin qui allait peser sur le travail quotidien des entreprises", a-t-il expliqué sur France 2 mercredi matin.