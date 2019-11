Intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes : des sauvetages d'animaux in-extremis

A Marineland ?

"Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Var et les Alpes-Maritimes, provoquant d’importantes inondations, ont largement épargné le parc, ne causant que des dégâts matériels.

Sauvetage à France 3 aussi !

Ces violentes intempéries sur la Côte d'Azur ont fait au moins deux morts et plusieurs disparus dans le Var où, malgré la décrue en cours, certaines routes et villes restent inondées.Sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à vous interroger sur le sort réservé aux animaux. Des appels à l'aide come celui-ci circulent :Petit tour d'horizon de quelques belles histoires, à commencer par ce sauvetage réalisé par les sappeurs-pompiers des Alpes-maritimes.Parmi leurs 1 350 interventions ces dernières heures, les pompiers sont en effet venus en aide à des animaux. Ils ont aussi participé au sauvetage de deux âne sur la Roquette sur Siagne.On se souvient que lors des inondations de 2015, le parc marin Marineland à Antibes avait été particulièrement ravagé. Ce dimanche, la direction du site, s'est voulue rassurante en publiant ce communiqué :"L’eau s’est principalement infiltrée et accumulée dans certaines zones concaves n’accueillant pas d’animaux telles que réserves et locaux techniques. Dès vendredi soir, des précautions ont été prises pour l’ensemble des animaux de Marineland et de Kid’s Island."« Les animaux vont bien" a déclaré le directeur du parc, Pascal Picot, ajoutant que les travaux entrepris depuis quelques années ont permis de faire face à cette situation exceptionnelle.Vu à AntibesIl est tombé l’équivalent de deux à trois mois de pluies en 48 heures sur ces deux départements, où les cours d’eau ont largement débordé.A France 3 Côte d'Azur, des moutons et des chèvres assurent depuis plusieurs années la tonte du gazon ! Cinq bêtes qui ce samedi soir ont été mises à l'abris par l'équipe de France 2 présente sur place :Des animaux trouvés ou perdus sont aussi signalés sur les réseaux :Pour échanger sur ces recherches un compte Facebook Pet Alertes.