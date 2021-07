Le masque à nouveau obligatoire en extérieur dans 58 communes du Var dès ce vendredi

Le préfet du Var a décidé de rendre le masque en extérieur à nouveau obligatoire car le taux d'incidence (le nombre de cas de Covid-19 pour 100.000 habitants) dans le département grimpe en flèche depuis quelques jours.

Le secrétaire général de la préfecture du Var, Serge Jacob, a pris la parole ce jeudi 22 juillet peu avant 14h pour faire part de la situation préoccupante de l'épidémie dans le département du Var.

Compte-tenu de son évolution, le préfet a décidé que le masque en extérieur serait à nouveau obligatoire dans 58 communes du département, les plus touchées de l'épidémie, dès le vendredi 23 juillet et ce juqu'au 2 août. "Ces 58 communes sont localisées sur les intercommunalités du littoral ainsi que sur celles de la Vallée du Gapeau et du Pays de Fayence", assure un tweet de la préfecture. En effet, le taux d'incidence (le nombre de cas pour 100.000 habitants) grimpe en flèche depuis quelques jours à cause de l'arrivée du variant Delta en France. Dans le Var, celui-ci a dépassé la barre des 100 et localement, sur certaines communes, il se serait envolé à plus de 900.

#COVID19 | #EnDirect #PointPresse Le secrétaire général de la préfecture du #Var annonce que le port du masque sera à nouveau obligatoire dans 58 communes sur les 153 que compte le département ✅ à partir de ce vendredi 23 juillet. pic.twitter.com/gsdjemJ5gp — Préfet du Var (@Prefet83) July 22, 2021

Depuis quelques jours, plusieurs départements ont décidé d'appliquer à nouveau des mesures censées contrer ce que Jean Castex a appelé "la quatrième vague de l'épidémie" lors de sa présence au JT de TF1 mercredi 21 juillet. Dans les Pyrénées-Orientales, le préfet a décidé de la fermeture des bars, restaurants et établissements de plage dès 23h00. Même chose en Haute-Corse. Mais chaque préfet prend les mesures qu'il souhaite. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, alors que le taux d'incidence est plus élevé que dans le département du Var, aucune décision concernant le port du masque ou la fermeture des bars et restaurants n'a été prise.

Dans les hôpitaux du Var, pour l'instant, la situation est sous contrôle. Au 21 juillet, 113 personnes étaient hospitalisées dans le département, soit 15 de plus qu'il y a une semaine. Pour rappel, entre fin janvier et début mai, au plus fort de l'épidémie dans le département, le nombre de personnes hospitalisées n'était jamais descendu sous les 450.

Lors de sa prise de parole, le secrétaire générale de la préfecture s'est par contre réjoui de l'avancée de la campagne de vaccination. "Plus d'un million d'injections ont été effectuées dans le Var depuis le début de l'épidémie", a-t-il calculé. Et désormais, le rythme serait de "10.000 vaccinations par jour". Cela a permis à plus de la moitié de la population de recevoir au moins une injection.