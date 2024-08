"Ce qui nous a frappés, c’est la souffrance des familles" : plongée dans les mystères du naufrage du sous-marin "La Minerve"

Le bâtiment a disparu en mer en 1968 avant d'être retrouvé près de Toulon en 2019. Un drame qui s'accompagne de nombreuses questions qu'un documentaire explore.

"J’ai ressenti une émotion extrêmement intense… C’est un peu comme si je venais d’apprendre la disparition de mon père. Cela a été sans doute aussi fort." 21 juillet 2019. Hervé Fauve, fils du commandant de la Minerve, vient d’apprendre la nouvelle : 51 ans après sa disparition, l’épave du sous-marin est enfin retrouvée.

Un miracle ? Il aura fallu un demi-siècle, l’incroyable ténacité des familles des victimes, mais aussi les progrès de la technologie pour parvenir à cette découverte et lever la chape de plomb qui pesait sur la disparition tragique du submersible.

"Il y a eu toutes sortes de fantasmes autour de cette disparition"

Un demi-siècle de mystère que racontent Claude Ardid et Nadège Hubert dans un documentaire exceptionnel, extrêmement documenté et riche en témoignages.

"Ce qui nous a frappés, c’est la souffrance des familles, souligne Nadège Hubert. Elles étaient toujours à la recherche de réponses et cela s’est transmis de génération en génération, des grands-parents aux petits-enfants… Ils avaient besoin de savoir et besoin de faire leur deuil. Et quand on ne sait pas, on s’invente de mauvaises réponses. Il y a eu toutes sortes de fantasmes autour de cette disparition".

Retour dans le passé. Ce 27 janvier 1968 au matin, la Minerve disparaît au large de Toulon avec ses 52 hommes d'équipage. Deux ans plus tard, l’Eurydice, un submersible de même type, sombre lui aussi, au sud-ouest de Sait-Tropez. Mais si l’Eurydice est retrouvé les jours suivants, la Minerve, elle, demeure introuvable malgré d'intensives recherches.

Considéré comme l'un des fleurons de la marine européenne, cet ancêtre des futurs sous-marins nucléaires s'est évaporé dans d'étranges circonstances. Que s’est-il passé ? Comment ce bijou de technologie a-t-il pu sombrer sans laisser aucune trace ?

Toutes les théories, jusqu’aux plus complotistes ou délirantes, sont invoquées : une attaque soviétique suivie d'une torpille russe, les extraterrestres, une faille spatio-temporelle...

Quand vous n’avez pas de corps, pas de lieu, vous vous accrochez à tout. Christophe Agnus, fils d'un lieutenant de vaisseau de la Minerve à France 3 Paca

Et si la Minerve avait été tout simplement victime d'une avarie technique liée à sa fabrication ? Et si l'équipage avait commis une série de terribles erreurs au moment d'une dangereuse manoeuvre ?

Un "secret défense" pesant

Pendant 51 ans, les mystères les plus épais vont assombrir les investigations menées pour retrouver le navire. Des recherches souvent entravées par un "secret défense" qui ne fait que renforcer la détresse des familles.



Et puis, ces mêmes familles vont se rebeller : le fils du commandant de la Minerve, d'autres enfants, des épouses, des frères, des sœurs, lassés d’ignorer ce qui a bien pu se produire à bord du sous-marin et surtout sa localisation. Tous veulent savoir. Pour ces proches, c’est le combat de toute une vie.

Equipage à bord de La Minerve. Le sous-marin a sombré le 27 janvier 1968 au large de Toulon • © API

L'obstination va porter ses fruits. En 2019, des investigations de grande envergure reprennent, menées par des scientifiques et des techniciens de haut vol.

Le 21 juillet 2019, l'épave du sous-marin est retrouvée, gisant à 2300 mètres de fond, à 40 kilomètres au sud-ouest de Toulon…

Ce parcours des familles, leur lutte incessante pour la vérité, la campagne de recherches, digne d'une épopée, c'est ce que raconte le documentaire.

Les interviews, passionnantes et émouvantes, sont ponctuées de nombreuses images d’archives et de séquences fortes. Comme ce moment où la carcasse de la Minerve apparaît sur les écrans. Ou ce jour où les familles peuvent enfin se rendre en bateau au plus près de leurs chers disparus, pour un dernier adieu...

"Cette découverte a été un soulagement pour les familles"

Le film apporte aussi son lot de révélations : on y apprend comment un ancien commandant de sous-marin nucléaire et une petite équipe d'ingénieurs ont eu la géniale idée de retravailler des recherches sismologiques datant de 1968 pour localiser l'épave…



"Cette découverte a été un soulagement pour les familles. Elles savaient désormais où reposaient leurs proches, elles avaient un lieu de sépulture", explique Nadège Hubert. "De ce point de vue, il y a vraiment un avant et un après".

Le sous-marin disparu en 1968 au large de Toulon est au coeur du documentaire de Claude Ardid et Nadège Hubert, "Sous-marin La Minerve : 50 ans de mystère". • © Keystone Pictures USA/MAXPPP

Saura-t-on un jour ce qui a causé le naufrage ? Explosion de la batterie, entrée d'eau massive par le schnorchel, collision avec un cargo ou un sous-marin en surface ? Autant d'hypothèses que le documentaire explore avec acuité.



Le sous-marin n'a peut-être pas encore livré tous ses secrets. "La Minerve, c’est une histoire fascinante, digne d’un roman, où la petite histoire côtoie la grande Histoire. On pourrait en faire une fiction" conclut Claude Ardid

Un documentaire de 52’ écrit par Claude Ardid, Nadège Hubert et Mathieu Vatin, réalisé par Claude Ardid et Nadège Hubert.



Produit par Troisième Œil Productions, avec la participation de France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 3 Bretagne, France 3 Normandie et RMC Story.





Première publication février 2021