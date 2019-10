Des écrits retrouvés confirmeraient la thèse du double infanticide

Les informations du procureur de la République après le double infanticide de Cavaillon

Une interview de Philippe Fabrègues et Romain Perich

Une séparation douloureuse

Macabre découverte. Il était environ 22 heures 30 lundi 28 octobre lorsque les pompiers du Vaucluse sont intervenus dans une maison à Cavaillon, route des Taillades. Ils découvrent le corps de deux enfants, un garçon de 4 ans et sa soeur de 7 ans, sans vie.La mère âgée de 42 ans est soupçonnée de les avoir tués en les étouffant dans leur sommeil. Elle aurait ensuite déposé une lettre dans laquelle elle explique son geste, avant de tenter de se suicider, en vain. Celle-ci a été hospitalisée et doit être entendue dans les prochains jours, selon le procureur de la République Philippe Guemas."C'est une femme qui adorait ses enfants et qui aurait mal supporté la situation [...], c'est un geste d'amour paradoxal, elle aurait décidé de les supprimer avant de se supprimer. C'est ce que laisse penser les écrits retrouvés dans l'habitation", indique Philippe Guemas.Lundi soir, l'ancien compagnon de la mère, n'habitant plus au domicile depuis quatre mois, aurait appelé à plusieurs reprises sans réponse. S'inquiétant de la situation, il est allé chez son ex-compagne et aurait découvert les corps des enfants.Dans cette affaire, une enquête a été ouverte du chef "d'assassinat" et confiée au parquet d’Avignon