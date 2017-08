Grenoble: un océan de solidarité pour l'anniversaire de Kévin, un jeune garçon autiste

© Marion Feutry

Des lettres par milliers pour Kévin

Intervenants: Kévin Bordet - Laurent Bordet, papa de Kévin - Mélanie Bordet, petite soeur de Kévin - Myriam Bordet, maman de Kévin Equipe: Marion Feutry - Yves-Marie Glo

Tout est parti d'un message sur Facebook, le dimanche 6 août.Et depuis, les réseaux sociaux se sont emballés.Kévin a 10 ans, bientôt 11. Pour son anniversaire, le 17 août prochain, Laurent Bordet, son papa, a décidé de lui faire une énorme surprise : demander aux internautes, qui le souhaitent, d'envoyer une carte d'anniversaire ou un dessin à son fils. Pour qu'il se sente moins seul.Car, chaque année, Kévin ne fête jamais son anniversaire, entouré de camarades. Pas un n'a répondu présent à l'invitation envoyée.Alors pour que le situation change, Laurent a décidé de lancer cette bouteille à la mer. Et autant dire qu'elle ne s'est pas perdue dans l'océan que représente internet. Depuis quelques jours,arrivent à Grenoble, là où toute la famille habite.Si cette initiative vous touche, et peu importe votre lieu de résidence, vous pouvez écrire à Kévin à l'adresse suivante:Kévin Bordet, 11 place René-Frappat, 38100 Grenoble.Un pot commun a aussi été lancé à cette adresse Et notre petit doigt nous dit qu'il aime particulièrement l'Olympique de Marseille, les trains, les personnages de Cars et de Marvel...