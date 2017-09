Sans contrats aidés, 105 enfants handicapés privés de rentrée dans le Pas-de-Calais

46 postes en danger

Des emplois "sanctuarisés"

Lundi 4 septembre, Théo n'a pas pu faire sa rentrée des classes. Le petit garçon de 11 ans, déficient intellectuel, est scolarisé depuis cinq ans dansgéré par l'association La vie active . Habituellement, chaque matin, un accompagnateur venait le chercher pour l'emmener à l'école. Ce dernier,, n'a pu poursuivre son activité. La mère de Théo n'ayant pas le permis, personne ne pouvait conduire le petit garçon à l'école.Maxence, lui, a eu plus de chance. Son père a réussi à se débrouiller avec un ami de la famille pour que le petit garçon puisse faire sa rentrée normalement. La majorité desdans les IME gérés par l'association ont besoin de ce ramassage scolaire.Avec le gel des contrats aidés, annoncé mi-août par le gouvernement, "c’estdans le secteur de l’enfance qui sont directement impactés" calcule Alain Duconseil, Président de La Vie Active. Lundi matin, sept chauffeurs se sont retrouvés sur le carreau. D'ici la fin de l'année scolaire, les 46 accompagnateurs pourraient avoir perdu leur emploi."Nous sommes directement frappés par cette décision. Aujourd'hui, sept contrats nous font défaut et 105 enfants n'ont plus de transport scolaire. Et le phénomène va encore s'amplifier puisque les contrats vont s'éteindre au fil du temps", ajoute Guillaume Alexandre, directeur-général de l'association La Vie Active.Le 30 août dernier, Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des Personnes Handicapés, avait tenté de rassurer les familles concernées assurant que si les contrats aidés doivent être progressivement supprimés, ils restent. 50 000 emplois aidés d'auxiliaire de vie scolaire et 30 000 contrats d'AESH (Accompagnement des Élèves en Situation de Handicap) doivent être créés.