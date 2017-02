Spectaculaire évasion dans une prison belge

Evasion à la prison de Lantin

Plusieurs voitures incendiées et une échelle : ce sont les traces de l'évasion réussie dans une prison belge ce dimanche. C'est pendant une promenade qu'elle aurait eu lieu, avec la. "On a entendu les prisonniers crier, puis plusieurs combis de police et les pompiers sont arrivés sur place. Les rues menant à la prison ont été bloquées et on voyait une fumée blanche se dégager. On a aussi entendu des détonations pas très fortes, comme des pétards, mais sans savoir si cela provenait de la prison ou de l'extérieur", a expliqué une riveraine de laOn ignore pour l'instant le mode opératoire exact. "Une évasion réussie est survenue à la prison de Lantin", a confirmé dans l'après-midi un porte-parole de l'administration pénitentiaire. Selon RTL.be , le détenu qui a réussi à s'évader seraitUna été diffusé, au vu notamment de la proximité de la prison de Lantin avec les Pays-Bas, l'Allemagne et même la France.