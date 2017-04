Des archéologues dénoncent une “action abberante” après la mise au jour de la barge du Débarquement

Pour le DRASSM, la démarche de la mairie de Merville-Franceville est "hallucinante"

Le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (le DRASSM) a été créé en 1966 par André Malraux.

Basé à Marseille, il gère le patrimoine maritime et sous-marin. Quand une découverte de ce type est faite dans l'eau et même sur la plage, une déclaration doit être faite auprès des autorités maritimes.

On travaille depuis deux-trois ans pour faire reconnaître les plages du Débarquement au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce genre de pratique est décourageante. L'objet est là depuis 70 ans, il était possible d'attendre quelques jours, d'avoir un minimum de temps de réflexion. Michel L'Hour Directeur du DRASSM



"Le DRASSM se déplace pour conseiller et parfois faire un inventaire scientifique" explique Michel L'Hour, Directeur du DRASSM. Son département recueille entre 20 et 50 signalements par an et indique se rendre rapidement sur les lieux. (Une rapidité dont doute le Maire Olivier Paz et qu'il annonce vouloir tester dans le futur)



Dans le cas de la Barge de Merville-Franceville, aucune déclaration de découverte n'a été faite. "C'est une vraie amertume" explique le directeur du département, "c'est désolant que des gens décident un tel saccage". Le service rédige actuellement une note qui sera transmise aux services de l'Etat. Quelle suite sera donnée ? "La question se pose" selon Michel L'Hour, qui rappelle qu'il s'agit "de destruction de Patrimoine". Et donc passible de poursuites...