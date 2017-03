Mathilde fête ses 112 ans dans un camion de pompiers à Montpellier

Montpellier : Mathilde fête ses 112 ans à bord d'un camion de pompiers

Pour fêter ses 112 ans, Mathilde, la doyenne de l'Hérault, a eu un gâteau et surtout a fait une balade dans un camion de pompiers... Un rêve de petite fille. Une gamine née le 24 mars 1905 à Montpellier. - F3 LR - Reportage : J.P.Faure et J.Morch

Mathilde Lartigue est née le 24 mars 1905 à Montpellier. C'est la doyenne de l'Hérault.Cette Montpelliéraine vive et résolument moderne est aussi la 7e femme le plus âgée de France.Elle a été une des premières femmes à passer son permis de conduire dans les années 30. Elle a connu 17 présidents de la République, bientôt 18... 2 guerres mondiales... un mari et 2 siècles...Son rêve de petite fille était de monter et rouler dans un camion de pompiers. A 112 ans, ce vendredi, elle a pu le réaliser.Le gros véhicule rouge s'est immobilisé comme prévu peu avant midi, devant la maison de retraite où vit Mathilde Lartigue. Et après le repas, elle a fait une longue balade avec les hommes du feu.Au retour, elle était enchantée.Plus de photos sur notre site Facebook France 3 Languedoc-Roussillon.