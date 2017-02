Un individu fiché S interpellé mercredi soir lors du dîner du CRIF

Un homme fiché S a été interpellé mercredi soir, vers 20 heures, à l'occasion du dîner annuel du Crif, le Conseil représentatif des institutions juives de France. L'individu a attiré l'attention des policiers chargés de sécuriser l'hôtel Pullman, dans le 14ème arrondissement de Paris, où se tenait la soirée. L’homme semblait surveiller l’entrée de l’hôtel et les allées et venues depuis un long moment. Arme blanche Par sécurité, les policiers ont procédé à un contrôle d’identité. En vérifiant sa carte d'identité, il s’est avéré que l’homme était fiché S. Originaire de Poitiers, âgé de 23 ans, le suspect consulte régulièrement des sites djihadistes. Porteur d’une arme blanche, il a été conduit au commissariat du 14ème arrondissement avant d’être transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.



Le dîner du Crif est un moment fort de l'année pour la communauté juive, mais aussi de la vie politique, à deux mois de l'élection présidentielle. Mercredi soir, le président de la République François Hollande, et des candidats comme Emmanuel Macron, François Fillon et Benoît Hamon, ont participé à ce dîner.