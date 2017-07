Paris Plages 2017 : la baignade à La Villette est ouverte !

Paris Plages 2017 : ouverture de la baignade à La Villette

Des sites de baignade, comme à la Villette, Paris veut en ouvrir d'autres d'ici 2024

La baignade dans la Seine, toute une histoire...

© Source Gallica.bnf.fr/ Bibliothèque nationale de France

Accessibles à tous et gratuitement à partir de ce lundi 17 juillet, trois bassins sont ouverts. Unepour les tout-petits de 40 cm,de 1,20 m etde 2,20 m pourront accueillir gratuitement 300 personnes en même temps c'est à dire environ 1.000 personnes par jour, sous la surveillance de maîtres-nageurs, et ce, jusqu'à mi-septembre.Le site de Villette installé, quai de Loire sur la rive sud du bassin comprend outre les trois espaces de baignades, une plage avec cabines, douches, transats et palmiers. Il sera désormais accessible gratuitement, tous les jours de 11 heures à 19 heures, jusqu’à la fin de la saison de Paris-Plages 2017, le 10 septembre prochainC'est "Une expérience de baignade naturelle, sans traitement chimique ou biologique", promet la mairie de Paris. Il s'agit de "l'eau du canal de l'Ourcq elle-même" (qui se jette dans le bassin de la Villette, dans le nord-est de Paris), souligne Jean-François Martins, adjoint aux sports de la mairie. Un filtre empêche feuilles, déchets solides et poissons d'entrer dans le bassin quand neuf capteurs contrôleront quotidiennement la qualité de l'eau."Le bassin de la Villette, c'est une première étape, la suivante c'est le lac Daumesnil à Vincennes, en 2019. Et après 2024, si on obtient les jeux Olympiques, la baignabilité de la Seine elle-même", espère l'adjoint au maire Jean-François Martins. Se baigner dans la Seine, la promesse est ancienne, mais pas si facile à tenir. Les explications, avec Jean-Philippe Lemaire.Depuis une ordonnanceil est interdit de se baigner dans le fleuve, sous peine de recevoir une amende de 11 euros, explique la Préfecture de police. La brigade fluviale s'efforce de faire sortir de l'eau les contrevenants, mais le 28 août, elle avait dû fermer les yeux sur les dizaines de "street-baigneurs" qui s'étaient jetés dans le bassin de la Villette, à l'invitation du collectif "Le Laboratoire des baignades urbaines expérimentales".