VIDÉO. Fusillade mortelle à Nantua : ce que l’on sait de l’enquête et des 3 gardés à vue

Une personne est morte et deux ont été blessées jeudi 1er juin à Nantua, dans l'Ain, après qu'un homme a ouvert le feu devant un bar en plein jour dans le centre-ville. Le tireur présumé, son frère et sa mère sont en garde à vue.

Tout débute aux alentours de 10h du matin, le jeudi 1er juin 2023. Deux frères, Mehdi I., 29 ans, et Yanis I., arrivent brusquement à bord d'un véhicule et prennent à partie un groupe d'hommes devant un bar du centre-ville de Nantua.

"Le ton monte, les esprits s’échauffent manifestement, la mère des deux premiers individus s’en mêle et donne également des coups, un attroupement se crée dans une grande confusion", décrit un communiqué officiel du parquet de l'Ain.

Arrive ensuite un véhicule conduit par Mustafa G. âgé de 19 ans, il est accompagné d'un passager et arrête sa voiture au milieu de la route. Une bagarre éclate, les coups pleuvent et Medhi I. sort un 22 long rifle qu'il pointe en direction du conducteur de 19 ans. Il lui tire dessus, selon les premiers éléments de l'enquête.

Caché cinq heures de l'autre côté de la rue

L'auteur des coups de feu prend la fuite à pied dans une ruelle adjacente, poursuivi par plusieurs individus, ainsi que les gendarmes arrivés sur les lieux.

"Il se retourne, tire une première fois en l’air, puis une seconde en direction de ses assaillants, dont l’un, Kemal O. est sérieusement blessé à la hanche, et sera héliporté à l’hôpital de Lyon-Sud où il subira une intervention chirurgicale dans la foulée, son pronostic vital n’étant pas engagé", précise le parquet de Bourg-en-Bresse.

Une troisième personne a été blessée. "Non pas par balle, contrairement à ce qui a pu être initialement rapporté. Il aurait reçu de violents coups de pied et de poing dans l’altercation et aurait ensuite été pris en charge par les pompiers", précise encore le parquet.

Après son geste meurtrier, Mehdi I., lui, a fui en direction d'un immeuble situé dans une rue parallèle et s'est caché dans un local à vélo.

Une ville figée et apeurée

La ville se retrouve alors bouclée plusieurs heures par les forces de l'ordre. Une cinquantaine de gendarmes sont déployés et un hélicoptère placé en alerte.

Toutes les activités se retrouvent à l'arrêt dans cette ville de quelque 3500 habitants, située au nord-est de Lyon. La préfecture de l'Ain a invité la population à "éviter le secteur", les élèves ont été confinés dans les établissements scolaires, les commerces ont baissé le rideau.

Repéré par le GIGN, Mehdi I décide de se rendre avant leur intervention. L’interpellation a eu lieu sans difficulté et l'auteur présumé du coup de feu mortel indique où se trouve son arme. Ce dernier a été placé en garde à vue "des chefs d’assassinat et tentative d’assassinat, ainsi que son frère Yanis et sa mère du chef de complicité d’assassinat."

Le médecin légiste qui s'est rendu sur les lieux a indiqué que "la victime était décédée assez rapidement après avoir été touchée par un projectile ayant traversé son biceps pour finir sa course dans son torse." Une autopsie sera réalisée lundi 5 juin.

Lors de ses premières auditions, le mis en cause a reconnu être à l’origine des tirs, mais selon sa version des faits, il aurait voulu se défendre.

Quelles motivations du tireur présumé ?

À cette étape de l'enquête, les causes du différend et les liens entre les différents acteurs de ce drame ne sont pas encore connus. On sait juste que la victime et son meurtrier présumé se connaissaient et "avaient grandi ensemble" selon un commerçant. "Je ne sais pas ce qui leur a pris" a-t-il ajouté auprès de France 3 Rhône-Alpes.

Un habitant de Nantua qui a refusé d'être cité par l'AFP, évoquait un comportement "inconvenant" du jeune homme décédé vis-à-vis de l'épouse du tireur, ce qui n'a été confirmé par aucune source officielle.

Dans le centre-ville, la thèse d'affrontements entre communauté a été massivement écartée par les riverains qui décrivent une ville apaisée et sans heurts de cette nature.

L’enquête est confiée à la section de recherches de Lyon, co-saisie avec la brigade de recherches du Gex.