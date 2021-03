Allier : une trentaine de gendarmes et un hélicoptère mobilisés pour retrouver un septuagénaire

Lundi 1er mars, les gendarmes de l’Allier ont lancé un appel à témoins afin de retrouver un homme de 74 ans. Le septuagénaire aurait quitté son domicile de Cérilly, sans raison, dans la nuit du dimanche 28 février au lundi 1er mars.



C’est sa famille qui a donné l’alerte. Les gendarmes de la brigade de Cérilly indiquent : « Il aurait quitté son domicile avant 5 heures. Il a des cheveux blancs. Il mesure entre 1,60 m et 1,70 m. Il serait vêtu d’un bas de survêtement bleu foncé, d’une veste bleu clair, avec un flocage d’une équipe de pétanque. Il porterait des pantoufles ». Les recherches afin de le retrouver ont démarré dès lundi 1er mars, à 7 heures.

Un important dispositif de recherches

Un important dispositif de recherches a été mis en place. Les gendarmes de la brigade de Cérilly soulignent : « Plusieurs militaires de la compagnie de Montluçon, des motards et une équipe cynophile de Clermont-Ferrand et de Bourges ont été engagés. Au total une trentaine d’hommes sont mobilisés. Des personnes de la protection civile sont également présentes pour les recherches. Un hélicoptère de la compagnie de gendarmerie d’Egletons en Corrèze est sur place ». Les recherches ont démarré autour du domicile du disparu et se poursuivent ce mardi 2 mars. Toutes les personnes ayant aperçu le septuagénaire sont invitées à contacter les gendarmes de Cérilly, en téléphonant au 04 70 67 51 76 ou au 17.