Ardèche : il veut ériger une statue en hommage à Johnny Hallyday

Une statue monumentale... Pour Johnny.Moins d'un mois après la mort de Johnny Hallyday, un de ses fans ardéchois, Pierre Regottaz, défend l'idée d'une statue représentant la star du Rock’n’roll français.Selon le Dauphiné Libéré, l'œuvre mesurerait 3 mètres de haut, "en résine imitant le marbre", et serait érigée dans la commune de Viviers, en Ardèche, où repose la dépouille de la mère du chanteur.Selon nos confrères, Pierre Regottaz a déjà pris contact avec un sculpteur à Valence (Drôme) et est en train de négocier avec un propriétaire pour préciser le lieu de l'installation de la statue.Reste à financer l'opération. Sur les réseaux sociaux, des fans semblent déjà ouverts à l'idée de participer financièrement au projet, évalué entre 12 000 et 14 000 euros.L'idée est née dans le bus qui ramenait les fans de Johnny à Valence et Montélimar après les obsèques parisiennes du 9 décembre. Le chanteur ayant été enterré à Saint-Barth, M. Regottaz souhaitait ériger un lieu de sépulture en métropole.Si tout se passe bien, la statue devrait voir le jour le 15 juin 2018, date d’anniversaire de Johnny Hallyday.