Ardèche: plusieurs appels lancés pour tenter de retrouver Laura Fay 30 ans disparue depuis le 6 aôut

Appel à témoin pour Laura Fay

Un numéro de téléphone est mis à disposition pour signaler tout indice : 06 23 17 32 96. - France 3 Rhône-Alpes - Vanessa Fize/ Nicolas Ferro

Le procureur de Mont de Marsan lance un appel pour tenter de retrouver des indices permettant de retracer le parcours de Laura Fay, 30 ans disparue depuis le 6 août." Il n' ya plus aucune trace de Melle Fay depuis le 6 août" a déclaré Olivier Janson. " Toutes les traces, le moindre élément en lien avec cette affaire pourrait permettre de faire avancer l'enquête"La jeune femme domiciliée à Villeneuve de Berg, a été vue pour la dernière fois dans un petit supermarché de Labrit, en Haute-Landes.Une caméra de vidéo surveillance l'a filmée à la caisse.D'après son compagnon, interrogé comme témoin le couple a eu une altercation, et la jeune femme est partie avec un vélo, un sac de couchage et une tente neuve, pour rejoindre une connaissance qui ne l'a jamais vue arriver.Des investigations ont été menées aussi à Villeneuve de Berg ou Laura Faye a acheté une maison il y a deux ans.Dans le village où elle ne s'était jamais faite remarquer, des avis de recherche ont été placardés par ses collègues.Elle travaille pour le groupe Amazon à Montélimar. Ses proches dans la Drôme et en Ardèche ne souhaitent pas s'exprimer publiquement mais se disent très inquiets et ont publié un appel à témoin sur les réseaux sociaux.Une dizaine de d'enquêteurs de la brigade de recherches de Pau poursuivent les investigations. Ces derniers jours plusieurs lacs ont été sondés dans les Landes, avec plusieurs reconnaissances effectuées en hélicoptère