Météo France. La neige provoque des coupures d'électricité et l'évacuation d'une galerie commerciale en Ardèche

❄️ #neige

140 000 foyers privés d’électricité principalement dans la Drôme, l’Isère et l’Ardèche. Nos équipes sont mobilisées.https://t.co/9gsOhTwtKU — Enedis (@enedis) November 14, 2019

#VigilanceOrange #NeigeVerglas ❄️🔶| A Tournon, une ligne électrique de 20 000 volts est tombée. 63 000 habitants privés d’électricité entre Drôme et Ardèche. — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) November 14, 2019

Quelques 140.000 foyers privés d'électricité, principalement entre les trois départements de la Drôme, de l'Ardèche et de l'Isère : c'est le bilan publié par Enedis à 22h22, le 14 novembre 2019, après le premier gros épisode de chute de neige sur le secteur de Rhône-Alpes.Premier incident de taille : une ligne électrique de 20.000 volts, tombée dans le secteur de Tournon-sur-Rhône. L'information a été diffusée par la préfecture de l'Ardèche sur son compte Twitter. Conséquence de cette chute : 63.000 habitants sont dans le noir entre Drôme et Ardèche.Lors d'un premier bilan, en début de nuit, Enedis faisait état de 30.000 foyers impactés en Drôme et en Ardèche. Chutes d'arbres sur les lignes, poids de la neige, Enedis indiquait alors sur son compte Twitter que 150 techniciens sont moblisés pour rétablir le courant au plus vite.Autre point sensible qui a entraîné l'intervention des sapeurs-pompiers de l'Ardèche : la galerie commerciale d'Auchan à Guilherand-Granges. Deux à trois commerces ont dû être évacués, la stabilité d'une partie du toit du bâtiment montrant des signes de faiblesse. Des verrières menaceraient de céder sous le poids de la neige.Par mesure de sécurité, le magasin Auchan a fermé ses portes à 19 heures, au lieu de 21 heures habituellement.