Avalanches en série dans les Alpes ce week-end : 10 morts en France, Italie, Suisse et Autriche

Dix skieurs sont morts et un autre est porté disparu dans une série d'avalanches ce week-end dans les Alpes italiennes, françaises, suisses et autrichiennes, où le risque était "fort" après d'importantes chutes de neige, ont annoncé les secours et les médias.



Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la Vallée d'Aoste, dans le nord-ouest de l'Italie, avec cinq morts et un disparu. Au-dessus de la station de Courmayeur, deux Britanniques et deux Français qui faisaient du hors-piste ne sont pas revenus à leur hôtel. Interrompues par la nuit, les recherches ont permis de retrouver trois corps lundi matin.



Ailleurs en Italie, un jeune de 18 ans a été emporté par une avalanche dans la province de Bolzano, près de la frontière autrichienne et un snowboarder est mort asphyxié sous la neige en Lombardie (nord).



En France, une avalanche "de grande ampleur" a fait un mort sur un secteur hors piste samedi en Savoie.



En Suisse, un homme et une femme ont été emportés par une avalanche samedi dans le canton de Berne (centre). La femme a pu être dégagée et transportée à l'hôpital mais l'homme a été retrouvé mort.



En Autriche, deux hommes de 30 et 52 ans ont été emportés par une coulée de neige en Carinthie: le plus jeune est sorti indemne, le plus âgés est décédé. Dans le Tyrol en revanche, 10 skieurs âgés de 17 à 59 ans et pris dans une avalanche ont tous pu s'extraire seuls de la neige.



D'autres avalanches ont aussi provoqué des dégâts matériels importants, sans faire de blessés. Ainsi, 25 habitations ont été ensevelies par la neige dans la région de Salzbourg et la circulation a été interrompue pendant une partie du week-end sur l'autoroute du Brenner.



En Italie, cette interruption a provoqué une file de camions et de voitures à l'arrêt pendant des heures sur plus de 12 kilomètres.





