Brevet 2022 : tous les résultats dans les académies de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble

Après les bacheliers, le 6 juillet, c’est au tour des collégiens d’être suspendus au résultat de leur examen. Ce vendredi 8 juillet à partir de 10h pour l’académie de Grenoble, 15h pour celle de Clermont-Ferrand et 17h pour Lyon, les élèves sauront si ils ont ou non décroché leur premier diplôme scolaire.

Les épreuves du brevet comprennent quatre écrits (Français, mathématiques, histoire - géographie - enseignement moral et civique et sciences) et un oral.

Les résultats seront publiés vendredi 8 juillet.

- Académie de Grenoble : à 10h00

- Académie de Clermont-Ferrand : à 15h00

- Académie de Lyon : à 17h00

Pour connaître les résultats :

Pour rappel, au niveau national en 2021 le taux de réussite s’élevait à 93,5%.

L'examen organisé cette année a été marqué par une fuite des sujets : les sujets des épreuves d'histoire-géo et de sciences du brevet avaient circulé sur les réseaux sociaux en amont de l'examen. Cette fuite a été jugée suffisamment importante pour que ces sujets soient retirés de la circulation et remplacés par des énoncés de secours.

Pour les collégiens n’ayant pu participer aux épreuves les sessions de remplacement auront lieu les lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 .