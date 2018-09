Cantal : un prêtre mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs

Soupçonné d’abus sexuels sur mineurs de moins de quinze ans l’abbé Philippe Pouzet, âgé d’une soixantaine d’année a été placé en garde à vue jeudi 13 septembre, mis en examen vendredi et placé en détention à la maison d’arrêt d’Aurillac.Confirmant un article de notre confrère la Montagne , le procureur de la République d’Aurillac, Olivier Clémençon, nous a déclaré avoir ouvert une information judiciaire.L’enquête doit déterminer l’époque et la nature exacte des faits qui concerneraient quatre enfants d’une même famille et se seraient déroulés alors que le prêtre était en poste à Massiac dans le Cantal.Des rumeurs avaient alerté l’évêque du diocèse de Saint-Flour, Mgr Grua, qui a prévenu la justice et une première enquête a été menée en 2017. L’abbé avait alors été déplacé.Les parents des victimes présumées ont déposé une plainte début septembre. L’affaire a été relancée et le prêtre relevé de son ministère.