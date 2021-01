Capturée dans les égouts de Paris en 1984, le crocodile Eleanor refait surface à Pierrelatte, dans la Drôme

En provenance de l'aquarium de Vannes, ce crocodile femelle est arrivé en décembre dernier à Pierrelatte. Eleanor a été accueillie par l'équipe de la Ferme aux Crocodiles. "Le voyage s'est bien passé. C'est une femelle crocodile superbe, en super santé. Un bel animal" a confié Samuel Martin, le directeur de la Ferme aux Crocodiles et vétérinaire de formation.

Après avoir passé une nuit dans sa caisse de transport "pour se familiariser avec les sons et les odeurs de son nouvel espace", le crocodile du Nil a été relâché ... Sur une vidéo tournée par l'équipe de soigneurs, Eleanor ne montre aucune agressivité, ni aucun empressement à sortir de son refuge provisoire. Elle explore lentement les lieux. Les soigneurs se servent d'une pelle pour diriger l'animal, ou le repousser en cas de problème.

L'arrivée d'Eléanor à la Ferme aux crocodiles

Sur une deuxième vidéo, on voit le crocodile femelle sortir avec précaution de sa caisse et se diriger illico vers un point d'eau. Eleanor plonge ensuite tranquillement dans son élément naturel. "Elle a été relâchée dans l'enclos des grands crocodiles et découvert son environ avec plaisir" a ajouté Samuel Martin. Elle va pouvoir découvrir ses congénères, et notamment l'une des stars du parc, un autre célèbre crocodile du Nil baptisé "Swarzie" par les soigneurs. Et pour l'instant, tout semble se passer à merveille entre la nouvelle pensionnaire et les crocodiles. "Il n'y a pas d'interaction négative avec ses congénères. Eleanor a beaucoup exploré le premier jour, beaucoup nagé. Elle était très mobile" a explique le directeur. Jusqu'à présent la femelle vivait seule dans un enclos. Un endroit où elle a passé 36 ans.

Une nouvelle pensionnaire à la Ferme aux crocodiles

Eleanor a été temporairement transférée à Pierrelatte car l'aquarium où elle réside depuis des années est en travaux. Le confinement et la crise Covid ont accéléré la mise aux normes du lieu. La Ferme aux Crocodiles a également recueilli des poissons en provenance de cet espace zoologique. Eleanor devrait rester dans la Drôme le temps des travaux et pourrait bien devenir la coqueluche des visiteurs quand le site pourra rouvrir. Comment reconnaître la nouvelle pensionnaire dans l'enclos ? Elle a une couleur plus claire, est plus jaune pâle que les autres crocodiles du Nil de la Ferme.

Le mystère Eleanor ...

Il faut dire que ce crocodile du Nil est une célébrité. Eleanor a fait couler beaucoup d'encre dans les années 80. Mais d'où vient ce saurien ? "Elle me fait penser à un animal apporté d'Egypte par des expatriés ou des touristes". Pour Samuel Martin, dans les années 70 ou 80, il était assez fréquent de trouver des bébés crocodiles dans sur les marchés. Des touristes les achetaient et les faisaient entrer facilement sur le territoire... Impossible aujourd'hui en raison des contrôles de douane liés à la sécurité dans les aéroports.

Ce crocodile du Nil femelle avait été récupérée toute jeune dans les égouts de Paris, le 7 mars 1984, par les pompiers. Elle mesurait alors entre 70 et 80 centimètres. Ce saurien dont l'espérance de vie peut atteindre un siècle mesure aujourd'hui 2 mètres 50. Comment a-t-elle terminé dans le ventre de la capitale ? Un particulier pris de panique s'en est-il débarrassé ? S'est-il échappé d'une des animaleries installées sur les quais de la Seine ? C'est encore un mystère 36 ans après sa découverte. L'histoire avait même fait l'objet d'un reportage de France Télévisions : un pompier avait expliqué comment l'animal avait été attrapé. Des années après la capture d'Eleanor, le crocodile des égouts était encore dans les mémoires...