Haute-Loire : un portique de désinfection mis en place dans un supermarché

Du matériel utile à d'autres épidémies

Une clientèle partagée

À ce sujet, la rédaction vous recommande Coronavirus COVID 19 : la Haute-Loire passe en vulnérabilité modérée

Pour lutter contre le coronavirus COVID 19, un portique de désinfection a été installé dans un supermarché du Monastier-sur-Gazeille au début du mois de septembre, en Haute-Loire. Ce dispositif, inédit dans le département, est encore en phase de test et suscite beaucoup de réactions de la part des clients. Le gérant doit expliquer qu’il est inoffensif, qu'il ne bipe pas et qu'il est installé là pour rassurer tout le monde et il lui faut beaucoup de patience et de pédagogie pour faire passer le message : « Ce sont des ultrasons, des ultraviolets et de l’eau ionisée, tout simplement. Vous faites un tour sur vous-même et vous pouvez rentrer dans le magasin, en toute sécurité », explique David Accaries, gérant de l’Intermarché du Monastier-sur-Gazeille.Ici, la décision d'installer ce système de désinfection a semblé évidente à la direction et au personnel, une façon de rassurer les habitants très marqués par le confinement : « A ce moment-là , c'était la crainte des gens, la peur panique, on ne savait pas s’il fallait porter le masque on ne savait pas ce qu’il se passait, on était dans l’incertitude totale. On a eu une période très difficile, on s’est dit que c’était du matériel qu’on pourrait réutiliser éventuellement en période de grippe, de gastro-entérite et tout au long de l'année », explique David Accaries.Avec la présence du coronavirus COVID 19 toujours préoccupante, certains clients approuvent le dispositif : « C'est bien, d’ailleurs j’ai pris ma température ce matin. Je pense que c’est très bien, on devrait dupliquer ce genre de choses ». D'autres consommateurs préfèrent éviter le portique, d'autres encore sont en colère : « Vous faisiez un portique comme ça quand il y avait la grippe ? Les rhumes ? Non ! », s'exclame un autre client. Finalement presque tous ont accepté de tester le dispositif, par curiosité ou par jeu, à la faveur du doute.